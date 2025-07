Hladen kot »špricar« policistom povedal, da ga je izgubil. Prava resnica kmalu razkrita ...

O predrznežu, ki si je upal res veliko, poročajo hrvaški mediji. Požeško-slavonska policija je tako sporočila, da so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 38-letnega državljana z območja Kaptola, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja overjanja lažne vsebine.

Prava resnica kmalu razkrita

Osumljenec je namreč prišel v prostore policijske uprave in lažno prijavil izgubo vozniškega dovoljenja, ki so mu ga v tujini odvzeli. Nato je vložil zahtevo za novo dovoljenje, ki so mu ga tudi izdali.

Zoper 38-letnika bodo tako vložili kazenska ovadba, so dodali policisti.