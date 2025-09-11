Hitro poslabšanje in tragičen konec: 38-letna mati umrla po piku sršena

Mati dveh otrok iz vasi Rsavci pri Vrnjački Banji v Srbiji, M. M., stara 38 let, je včeraj dopoldne tragično preminula po piku sršena. Kot pravijo domačini, se je nesreča zgodila nenadoma, pik sršena v predel vratu pa je povzročil hitro poslabšanje njenega zdravstvenega stanja.

Na žalost kljub poskusom nudenja pomoči ni pravočasno prišlo do ustrezne medicinske intervencije. Tragedija je pretresla celotno vas, domačini pa poudarjajo, da skorajda ni bilo dovolj časa, da bi se nesreča preprečila.

Smrtonosen pik

Oglejte si, kje na telesu je pik sršena najnevarnejši in kaj morate narediti takoj.

Zdravniki opozarjajo, da je pik sršena lahko izjemno nevaren, celo usoden, najnevarnejši pa je pik v jezik. Zavedati se je treba tudi, da se alergija na pik kožekrilcev lahko razvije kadarkoli.

Če je reakcija lokalna na mestu pika, zadostuje hladni obkladek in opazovanje. Če pa se začne širiti izpuščaj, je nujno poklicati nujno pomoč.

Oseba, ki jo je pičil insekt, ne sme sama poiskati nujne medicinske pomoči, temveč mora imeti spremstvo.

Piki sršenov so lahko izjemno nevarni, celo smrtonosni, tudi za tiste, ki niso alergični, če se zgodijo v predelu jezika, lica ali vratu, saj lokalna reakcija povzroči otekanje in zaprtje dihalnih poti, poroča blic.rs.

Tragedija je globoko pretresla vaščane.

