Hitel pomagati ponesrečencem, nato pa zagledal mrtva hčer in vnuka

V strašni nesreči, ki se je zgodila v naselju Cerovac pri Šapcu, so umrli mamica M. S. in njen triletni sin V. S. ter voznik motorja N. Z. (44). Po poročanju spletnega portala Blic.rs, je do nesreče prišlo, ko je motorist N. Z., ki je menda tekmoval z drugim motoristom, prehiteval tovornjak in od zadaj zadel fiata, ki je zavijal in v katerem sta bila mamica z otrokom. Trčenje je bilo tako silovito, da je osebno vozilo odbilo v jarek ob cesti. Mediji še poročajo, da je drugi motorist po nesreči pobegnil.

Eden od očividcev je dejal: »Povsod je bila kri, ni ocenil, da bo avto tukaj zavil, na drugi strani pa je po svoji strani normalno vozil tovornjak. Divjala sta z motorji, sam vrag ju je vodil. Žal mi je otroka. Reševalci so bili hitro na kraju, dve vozili, a četudi bi jih prišlo 50, ne bi mogli več pomagati.«

Druga priča je povedala: »Umrla sta hči in vnuk lastnika lokala, kjer se je nesreča zgodila. Nesrečnež je hitel pomagati, niti ni vedel, kaj se dogaja, potem pa je zagledal hčer in vnuka. Prijel se je za glavo in ihtel. Reševalci so bili hitri, a jim ni bilo več pomoči.«