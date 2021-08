Helikopter potonil na dno jezera

Iz Rusije poročajo o tragični helikopterski nesreči, v kateri je umrlo najmanj osem ljudi, še dva potnika pa sta hudo ranjena. Na krovu je bilo sicer skupno 13 turistov iz Moskve in Sankt Peterburga in trije člani posadke, namenjeni pa so bili proti vulkanu Hodutka v bližini mesta Petropavlovsk-Kamčatski.



A dvomotorni helikopter mi-8 cilja ni dosegel, prej je strmoglavil v jezero Kuril v naravnem rezervatu Kronotsky, poročajo tuji mediji; na kraj nesreče so nemudoma prihiteli reševalci in našli osem mrtvih, med osmimi živimi pa sta dva menda še vedno v smrtni nevarnosti, kot je sporočil visoki predstavnik tamkajšnjih oblasti Aleksander Zaboličenko. Helikopter podjetja Vityaz-Aero je po strmoglavljenju tudi potonil na dno jezera in je zdaj menda na globini okoli sto metrov; vzrok nesreče še ni znan, neuradno pa naj bi bila kriva slaba vidljivost zaradi nenadne megle, preiskavo pa je že prevzel ruski preiskovalni odbor. Helikopter je morda zajela megla Na Kamčatki, ki je sicer redko poseljena in leži več kot 6000 kilometrov vzhodno od Moskve ter 2000 kilometrov zahodno od Aljaske, zaradi lepe in divje pokrajine ter številnih vulkanov pa priljubljena med turisti in avanturisti, so letalske nesreče kljub varnostnim merilom, ki so jih zadnja leta zaostrili, pogoste, velikokrat pa jo zagodejo tudi nepredvidljive vremenske razmere. Spomnimo, na začetku julija je v strmoglavljenju manjšega letala umrlo 19 ljudi.

