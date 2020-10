Hčerko zlorabljal že kot dojenčico, dobil 12 let zapora

Nemško sodišče je danes očeta, ki je spolno zlorabljal svojo hčerko od njenega tretjega meseca, obsodilo na 12 let zapora. Njegov primer je preiskovalce sicer pripeljal do velike pedofilske mreže na svetovnem spletu.



Sodišče je poleg zaporne kazni 43-letnemu obsojencu, čigar identiteto so razkrili zgolj kot Jörg L., odredil tudi preventivni pripor po prestani kazni, kar pomeni, da ga najverjetneje ne bodo nikoli izpustili na prostost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Jörga L. je sodišče spoznalo krivega več deset kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok in posilstva kot tudi razpečevanja otroške pornografije, ki se je v večini primerov nanašala na njegovo hčerko, rojeno leta 2017. Aretirali so ga lani oktobra v mestu Bergisch Gladbach v nemški zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija na zahodu države. Ena največjih preiskav Policija, ki je preiskovala primer, je bila pretresena, ko je naletela na razvejano mrežo pedofilov, ki so zlorabljali otroke in med seboj delili fotografije zločinov v spletnih klepetalnicah in prek forumov, kar je privedlo do ene največjih preiskav spolne zlorabe otrok v Nemčiji.



Deželni pravosodni minister Peter Beisenbach je junija sporočil, da so preiskovalci naleteli na 30.000 osumljencev, ki bi lahko bili povezani s to pedofilsko mrežo.



Ustanovili so tudi posebno preiskovalno skupino, ki je preučevala na ure posnetkov in tisoče fotografij. Več policistov, ki so delali na primeru, je bilo zaradi tega tako travmatiziranih, da so morali na bolniški dopust.



Samo v Severnem Porenju-Vestfaliji so po navedbah kölnskega tožilstva do danes identificirali 201 osumljenca. Več hudih primerov Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več hudih primerov zlorabe otrok.



Zaradi suma spolne zlorabe otrok in snemanja kaznivih dejanj so junija aretirali 11 ljudi. Pred tem so v kleti 27-letnika iz mesta Münster v Severnem Porenju-Vestfalija zasegli videoposnetke in fotografije. Preiskovalci so identificirali vsaj tri žrtve, stare pet, 10 in 12 let.



Pred tem so v Lügdeju, 125 kilometrov od Münstra, odkrili, da je več moških več let zlorabljalo otroke v kampu. Po navedbah tožilstva je med letoma 1998 in 2018 bilo žrtev pedofilov več kot 40 otrok, večina med njimi je bila takrat stara od treh do 14 let.