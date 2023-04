Hčerkico prodala za drogo: triletnico kupec posilil in nato umoril

Triletna Luz Maida je sredi noči izginila neznano kam, je policiji paragvajskega mesta Pedro Juan Caballero dejala Aurelia Salinas, ki pa možem postave ni dala vtisa panično zaskrbljene matere na robu živčnega zloma. Nasprotno, zadeta od drog se je zdela skoraj brezbrižna, ko je za njeno hčerkico stekla iskalna akcija, najbrž zaradi vpliva mamil in tudi zato, ker triletnica, ki je najraje skakala naokoli v oblekici, potiskani s pravljičnimi motivi iz risanke Ledeno kraljestvo, ni izginila. Resnica je bila namreč še neprimerno bolj srhljiva: mama jo je za nekaj odmerkov kreka v vrednosti pičlih 11 evrov prodala svojemu preprodajalcu in ljubimcu. Ta je malo Luz posilil in nato umoril.

Aurelia je priznala vpletenost v hčerino posilstvo in umor.

Mama jo je sredi noči zbudila, dvignila iz postelje in porinila v roke neznanemu moškemu. Prestrašeni Luz se sanjalo ni, kaj se dogaja, a je vedela, da je nekaj hudo narobe. Možakarju, ki si jo je vrgel čez rame in z njo odkorakal po cesti, se je poskušala iztrgati, brcala je in udarjala z ročicama, a jo je ugrabitelj z udarci prisilil k mirovanju. Tako je pokazal posnetek nadzorne kamere, zaradi katerega je Aurelia Salinas na koncu priznala svojo grozljivo vpletenost v hčerino smrt. Le 24 ur pozneje so dekličino krvavo trupelce sosedje odkrili v bližnji zapuščeni hiši. Položena je bila na zanemarjeno posteljo, zavita v majico. Prvi izsledki so pokazali, da je bila posiljena in nato zadavljena.

11 evrov je bilo vredno dekličino življenje.

Po odkritju posnetka je Aurelia priznala, da je hčer prodala, njen preprodajalski ljubimec pa je priznal umor. Razjarjeni domačini so mater hoteli linčati, a je policija to preprečila. Zažgali pa so hišo, kjer so našli umorjeno Luz.