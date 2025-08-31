V NESREČI

Monika hčerino truplo skrila med špinačo: »Otroka nisem hotela vreči v smeti ali ga sežgati«

Monika Z. iz Nemčije trdi, da je deklica po rojstvu umrla v nesreči. Trupelce novorojenčka sta Monikina prijatelja odkrila v zamrzovalniku.
Fotografija: Plastično vrečko s truplom je dala v zamrzovalno skrinjo. Fotografija je simbolična. FOTO: Farhan Nashrullah/getty images
Plastično vrečko s truplom je dala v zamrzovalno skrinjo. Fotografija je simbolična. FOTO: Farhan Nashrullah/getty images

A. B.
31.08.2025 ob 06:59
Petintridesetletna Nemka Monika Z. se je na sodišču znašla zaradi smrti lastne hčerke. Kot je razlagala v preiskavi, jo je rodila v kleti. Tam je bila sama in povsem pijana. Po koncu poroda pa naj bi ji zdrsnilo in naj bi padla na tla skupaj z novorojenčkom. Slednji pa je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl. »Nikoli ne bi ubila lastnega otroka,« je še zatrdila. Takrat ni vedela, kaj naj naredi s trupelcem: »Otroka nisem hotela vreči v smeti ali ga sežgati.«

Tožilstvo meni, da je deklico ubila z močnim udarcem s ploščatim predmetom.

Nemško tožilstvo, kot je bilo mogoče ta teden slišati na sojenju Moniki Z. na sodišču v mestu Fulda v osrednjem delu Nemčije, trdi nasprotno. Deklico naj bi v hiši v mestu Heringen kmalu po rojstvu ubila z »vsaj enim močnim udarcem« s ploščatim predmetom ali pa je vsaj enkrat udarila z njegovo glavo ob ploščat predmet. Da nihče ne bi izvedel za zločin, pa je, tako tožilstvo, truplo skrila v zamrzovalno skrinjo.

»Videla sem led in dva paketa špinače. Na desni strani je bila plastična vrečka iz Edeke (ena od nemških trgovin, op. a.). Vzela sem vrečko in pogledala vanjo. Videla sem otroško roko. V istem trenutku je moj mož videl nogo,« se je na sodišču spominjala 40-lena ​​Kamila, ki je z možem Januszom G. 22. februarja prišla k Moniki Z. izpraznit poštni nabiralnik. Slednja je bila s partnerjem, ki menda ni vedel, da je Monika Z. noseča, takrat na Poljskem. Ko sta izpraznila nabiralnik, sta vstopila v hišo in v kleti opazila, kako da od vseh aparatov deluje le zamrzovalna skrinja. In ko sta jo odprla, je sledil šok. 

