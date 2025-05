Hčer prodala za nekaj stotakov, zdaj bo do smrti za rešetkami

Sodišče v Južni Afriki je Južnoafričanko, ki so jo spoznali za krivo ugrabitve in prodaje šestletne hčere, obsodilo na dosmrtno ječo. Enako kazen je dosodilo tudi soobtoženima, njenemu partnerju in prijatelju. Vsi trije so bili obsojeni še na deset let zapora zaradi ugrabitve.

Šestletna Joshlin Smith je februarja lani izginila s svojega doma v zalivu Saldanha, približno 135 kilometrov severno od Cape Towna. Deklice kljub odmevnemu iskanju še vedno niso našli. Eden od ministrov je za varno vrnitev deklice domov ponudil milijon randov (okoli 50.000 evrov). Policija je preiskavo medtem razširila prek meja Južne Afrike; njeno mater Racquel Kelly Smith pa so spoznali za krivo ugrabitve in prodaje deklice. Prodala naj bi jo za 20.000 randov (okoli 1000 evrov).

Sodnik Nathan Erasmus je dekličino mater obsodil na dosmrtno ječo, prav tako tudi njenega partnerja in prijatelja. Vsi trije so bili obsojeni še na dodatnih deset let zapora zaradi ugrabitve. Po besedah sodnika mati ni pokazala prav nobenega obžalovanja ali skrbi ob izginotju hčere. Sodnik ni pojasnil, komu naj bi prodali deklico in zakaj.

Stroga kazen je doletela tudi njenega partnerja in prijatelja.

Smithova je bila ob izreku sodbe navzoča na sodišču in imela brezbrižen pogled. Sodba sledi osemtedenskemu sojenju, ki je močno pretreslo Južno Afriko; priče in tožilci pa so podali številne šokantne obtožbe. Med drugim so trdili, da je Smithova hčer prodala tradicionalnemu zdravilcu, ki so ga zanimale njene oči in svetla polt. Med pričami na sojenju, ki se je začelo marca, je bil tudi pastor, ki je dejal, da mu je dekličina mati leta 2023 povedala, da namerava prodati otroka.

Južna Afrika ima sicer eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, število ugrabitev otrok pa naglo narašča.