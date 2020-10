Guru žigosal žrtve in jih posiljeval

REUTERS Opravičil se je za bolečino, a kazniva dejanja zanika. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

12 ur na dan so trajale delavnice preobrazbe.

Ožigosal jih je s svojimi inicialkami in jim zapečatil usodo. Med procesom pa jih označil še za lažnivke, medtem ko jim je zrl v oči in jih obenem hvalil za pogum, ki je potreben za takšen javni nastop. »Resnična je njihova jeza. Resnična je njihova bolečina. A kazniva dejanja, ki mi jih očitajo, so laži,« se je do zadnjega zagovarjal, ki ga je sodišče v New Yorku obsodilo na 120 let zapora, potem ko ga je porota lani spoznala za krivega trgovine z ljudmi, kriminalnega združevanja, spolnega izsiljevanja, oviranja preiskave in tihotapljenja tujcev.Deloval je pod krinko programa, ki ga je imenoval NXIVM, ta naj bi ponujal seminarje in delavnice za osebnostni in profesionalni razvoj, ustanovil pa ga je že 1998. Izvajal ga je v Albanyju ter v Mehiki in Kanadi, in medtem ko se je oglaševal in pritegoval kot guru za izboljševanje samopodobe, je bil v resnici navaden nasilnež, ki si je zasužnjil številne nedolžne ter se nad njimi spolno izživljal.V kult so mu sledili predvsem bogatuni in zvezdniki, ki so za njegove storitve drago plačali in podpisali tudi dogovor o nerazkritju informacij, podrobnosti o t. i. programu preobrazbe, ki je potekal dvanajst ur na dan, preprosto niso smele priti v javnost. A resnica je vendarle prišla na dan in razvedelo se je, da Raniere svojih strank ni izobraževal in spodbujal k napredku, temveč si jih je zasužnjil, jih izsiljeval, poniževal in spolno izkoriščal. Njegove glavne tarče so bile najstnice, med njimi tudi, hči igralkeiz Dinastije, mnoge je potem držal v primežu z grožnjami, češ da bo razodel sramotne informacije o njih, če bodo kaj črhnile policiji ali komu drugemu. Z izsiljevanjem si je ustvaril varno mrežo, pri kateri so mu pomagali sodelavci, ki so mu iskali nove žrtve. Od teh se jih je petnajst opogumilo in ga obtožilo grozljivih dejanj, med katerimi je bilo stradanje, saj jim je v t. i. programu samoizboljšave naložil tudi strogo dieto in preoblikovanje postave.Preden mu je sodnik izrekel kazen, je izjavil, da obžaluje trpljenje deklet, a ne more obžalovati kaznivih dejanj, ki da jih ni zagrešil, zato se žrtvam ne bo opravičil. Sodnik mu je nato naložil 120 let za zapahi, minuli mesec pa je za sedem let zaprl eno od Ranierovih sodelavk, dedinjo kanadskega alkoholnega imperija Seagram's,, na kazen pa še čakajo igralkater še trije sodelavci.