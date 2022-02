Grškim gasilcem uspel čudež: rešili so moškega iz gorečega trajekta (FOTO)

Reševalci so z italijanskega trajekta Euroferry Olympia v Jonskem morju blizu otoka Krf, na katerem že dva dni divja požar, danes rešili voznika tovornjaka. Od okoli 300 potnikov in članov posadke sicer še vedno pogrešajo 11 ljudi, je sporočil grški minister za pomorstvo Janis Plakiotakis.

Glede na to, da je omenjenemu moškemu na trajektu uspelo preživeti kljub ognju, ostajata optimizem in upanje, da bomo našli žive tudi preostale pogrešane, je v pogovoru za televizijo Skai menil minister. Med 11 pogrešanimi jih sicer sedem prihaja iz Bolgarije, trije iz Grčije in eden iz Turčije. Grški mediji današnjo rešitev enega od njih označujejo kot čudež.

Več deset gasilcem se je danes zjutraj uspelo vkrcati na plovilo, potem ko pred tem zaradi visokih temperatur - te so na zunanji strani ladje dosegale 600 stopinj Celzija - to ni bilo mogoče.

21-letni moški, ki so ga nato rešili, se je zatekel na premec ladje. nekateri poročajo, da je iz Litve, drugi ga označujejo za Belorusa. Reševalce, ki so prvi prišli do njega, naj bi prosil: »Recite mi, da sem živ!«

Že v petek so s trajekta rešili 280 ljudi. Med pogrešanimi so po predvidevanjih vozniki, ki so spali v svojih tovornjakih, kjer sta jih nato ujela ogenj in vročina. Tudi 21-letnik je v času, ko je izbruhnil požar, spal v tovornjaku v podpalubju, a se je nato še uspel prebiti na zgornje palube.