Grozovit zločin: za orožje prijel gasilec in ubijal

Streljal je na gasilski postaji. FOTO: Ibsky/Getty Images

Udaril je po koncu izmene.

Motiv za strahotno dejanje pred dnevi ni še nikomur znan, dogodek pa je pretresel sodelavce žrtev strelskega napada v kraju Agua Dulce, slabih 70 kilometrov od mesta angelov: tokrat je imel orožje v rokah gasilec, ta je po koncu svoje izmene pištolo uperil v sodelavca in ustrelil.Eden od njiju, 44-letnik z več kot 20 leti delovnih izkušenj pri gasilski enoti, je umrl na kraju dogajanja; napadalec ga je večkrat zadel v telo, reševalci mu niso mogli več pomagati. Bil je poročen, oče treh hčera, se za glavo držijo sodelavci. Morilec je ustrelil tudi 53-letnega nadrejenega, ta je napad sicer preživel, a je v kritičnem stanju, poroča Reuters. Strelec se je po obračunu vrnil domov v Acton, 16 kilometrov proč; kot kaže, je v svojem domu zanetil ogenj in si potem vzel življenje. Njegovo truplo so odkrili v bazenu na vrtu, hiša pa je zgorela do tal, pišejo ameriški mediji, ki pristavljajo, da so gasilci v suhem in vetrovnem vremenu le stežka ustavili širjenje ognja na okolico.Pogorela hiša sicer stoji v elitni soseski, nepremičnina je bila ocenjena na dobrega pol milijona; ali je bil gasilec lastnik ali zgolj najemnik in ali je tam živel z družino, še ni znano. Pojavila so se ugibanja, ali je z nepremičnino sploh povezan. Zakaj se je usodnega dopoldneva vrnil na postajo, policija prav tako še ugotavlja, a domnevajo, da je bil v ozadju dolgotrajni spor med sodelavci. Preostali možje se bodo s spominsko slovesnostjo poslovili od žrtev krvavega napada.