Grozno, nosečo 16-letnico umorili in ji izrezali otroka iz maternice

Brazilske oblasti so razkrile srhljiv zločin – 16-letna Emilly Azevedo Sena, ki je bila v devetem mesecu nosečnosti, je bila umorjena, njen nerojeni otrok pa ugrabljen iz njenega telesa.

Dekle je od srede, 12. marca, veljalo za pogrešano, naslednji dan pa so njeno truplo našli zakopano na dvorišču hiše v soseski Jardim Florianópolis v mestu Cuiabá v Braziliji. Policija je že aretirala osumljenko.

Preiskava je pokazala, da je osumljenka pred pol leta doživela spontani splav, vendar tega ni povedala svojemu možu ali družini. Še naprej se je pretvarjala, da je noseča, in iskala način, kako pridobiti otroka.

Trdila, da je otrok njen

Zločin je prišel na dan, ko je ženska skupaj z možem prišla v bolnišnico z novorojenčkom in trdila, da je njen. Zdravniško osebje je hitro postalo sumničavo, saj ženska ni kazala nobenih znakov nedavne nosečnosti ali poroda. Obvestili so policijo, ki je začela preiskavo in odkrila resnico – truplo ubite Emilly, ki je bilo zakopano v plitvem grobu z razprtim trebuhom.

Dekle je osumljenka spoznala prek družbenih omrežij, kjer jo je pretentala s ponudbo otroških oblačil. Ko je Emilly prišla po oblačila, jo je ženska napadla in umorila.

Policija je sporočila, da bo osumljenka odgovarjala za tri kazniva dejanja: umor, skrivanje trupla in lažno prijavo otroka kot svojega. Preiskava še poteka, saj skušajo ugotoviti, ali je bil v zločin vpleten še kdo drug.

Ob slovesu od hčerke je njena mati, Ana Paula Meridiane, dejala: »Nisem izgubila le hčere, izgubila sem prijateljico in življenjsko sopotnico. Le tisti, ki so jo poznali, vedo, kako čudovito srce je imela,« poroča People.

Preberite še: