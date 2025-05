Grožnja ohromila letališče, kamor pogosto letijo Slovenci (FOTO)

V torek, 13. maja 2025, je belgijsko letališče Charleroi (Bruselj jug) zajel kaos, potem ko je bila tik pred 11. uro dopoldne prijavljena grožnja z bombo na letu prevoznika Ryanair iz Porta na Portugalskem. Zaradi incidenta so nemudoma prekinili vse prihode in odhode, letališke operacije pa so bile popolnoma ustavljene.

Letalo nizkocenovnika Ryanair, na katerem je bilo 166 potnikov, so oblasti takoj usmerile na varovano območje letališča. Kot je za The Brussels Times potrdila tiskovna predstavnica letališča Nathalie Pierard, je zvezna policija vzpostavila varnostni obroč v radiju 500 metrov okoli letala, potekajo pa tudi temeljiti varnostni pregledi.

»Letalo evakuiramo, trenutno čakamo na odobritev policije,« je pojasnila Pierard. Letališki terminal, ki se nahaja zunaj varovanega območja, ostaja odprt in potniki v njem za zdaj niso ogroženi.

Na družbenih omrežjih so z letališča sporočili, da so zadevo prevzele pristojne oblasti. Eden izmed uporabnikov je zapisal: »Sem na letališču Charleroi, za zdaj je vse v redu,« kar kaže, da v notranjosti terminala vlada mir.

Leti ustavljeni, potniki preusmerjeni

Grožnja je povzročila velike motnje – vseh 58 poletov, predvidenih za torek popoldne, je bilo preloženih za nedoločen čas. Prihajajoča letala so preusmerili na bližnja letališča, med drugim na bruseljsko Zaventem in v francoski Lille.

Simbolična fotografija. FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters

Po besedah Pierard je incident izbruhnil v času kosila, ko je prometa na letališču nekoliko manj, zato bi lahko bilo prizadetih potnikov manj kot sicer. Kljub temu ni jasno, kako dolgo bodo trajale motnje, saj je preiskava še v teku.

Vzrok neznan, Ryanair brez odziva

Oblasti za zdaj ne razkrivajo podrobnosti o naravi grožnje ali morebitnih sumljivih predmetih. Prioriteti sta varnost potnikov in zaščita letališke infrastrukture.

Potnikom svetujejo, naj se o statusu svojih letov obrnejo neposredno na letalske prevoznike in naj se pripravijo na zamude tekom dneva. Točen čas normalizacije delovanja letališča še ni znan, letalska družba Ryanair pa do trenutka objave še ni podala uradnega odziva.