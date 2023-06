Grozna nesreča: v trčenju na avtocesti umrlo 15 ljudi

V bližini mesta Carberry v kanadski provinci Manitoba je v hudi prometni nesreči na avtocesti umrlo najmanj 15 ljudi. Trčila sta avtobus in tovornjak. Oba voznika sta nesrečo preživela in so ju z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Policisti še niso sporočili, kdo je zakrivil nesrečo.

Priča tragedije Tracy Leitch, ki se je mimo pripeljala na motorju, je trk opisala kot srhljiv. »Skoraj so me oblile solze in malo je manjkalo, da bi doživela panični napad,« je povedala. Po besedah drugega očividca so vozili po trku zajeli plameni.

Poteka obsežna preiskava, podrobnosti pa bodo lokalni policiji pomagali izbrskati tudi policisti iz kanadske province Saskatchewan, ki so se s podobno nesrečo ukvarjali aprila 2018. Takrat je voznik tovornjaka trčil v avtobus z mladimi hokejisti in je umrlo 16 ljudi. Voznik tovornjaka je bil 2019. obsojen na osem let zapora. Svojci nekaterih potnikov avtobusa včeraj še niso vedeli, ali so njihovi najbližji med umrlimi. Odgovorni v preiskavi so se jim zaradi tega tudi opravičili.