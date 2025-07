Grozna nesreča na Jadranu: življenje izgubili dve ženski, več ranjenih

Na hrvaškem polotoku Pelješac se je danes popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta po poročanju portala Index.hr umrl dve ženski. Kot je sporočila dubrovniško-neretvanska policija, sta med krajema Ponikve in Prapratno dve vozili čelno trčili, pri čemer je šest ljudi dobilo poškodbe.

Po besedah policije je na poti do bolnice umrla 74-letna hrvaška državljanka, v bolnici pa še tuja državljanka.

Kot je še sporočila policija, so promet na tistem delu ceste v celoti zaprli in preusmerili. Dodali so, da bodo po preiskavi znane okoliščine, ki so privedle do žrtev.