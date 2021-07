Grozljivo: z veliko hitrostjo zbil nosečnico, umrl še nerojeni otrok

Hrvaško pretresa strašna prometna nesreča, ki se je v nedeljo zgodila v Petrčanah pri Zadru. Povzročil jo je 43-letni belgijski državljan, ki je izgubil oblast nad vozilom in z neprilagojeno hitrostjo zavil na parkirišče, tam pa povozil 36-letno nosečnico, ki se v bolnišnici bori za življenje. Kot poročajo hrvaški mediji, je v nesreči umrl njen nerojeni otrok.



Ob tem je trčil tudi v drug avtomobil, ki ga je odbilo v sosednjega - v njem pa sta bila 40-letnik in njegov 2-letni otrok, ki sta se v nesreči lažje poškodovala.



Povzročitelj nesreče se je za nameček še upiral aretaciji in celo poškodoval policijsko vozilo, zato so morali uporabiti prisilna sredstva in ga odvedli v pripor.

