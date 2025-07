Grozljivo! Vzgojitelj zlorabil osem otrok, tudi dojenčka

Policija poziva starše približno 1200 otrok k testiranju na nalezljive bolezni, potem ko so vzgojitelja v melbournskem vrtcu obtožili vrste kaznivih dejanj, vključno s posilstvom otroka. 26-letnega Joshuo Dala Browna so aretirali maja, sooča pa se s kar 70 obtožbami. Policija trdi, da je med aprilom 2022 in januarjem 2023 zlorabil osem otrok – vključno s petmesečnim dojenčkom.

Delal v 20 vrtcih

26-letnik je od leta 2017 delal v 20 vrtcih, zaradi česar so lokalne zdravstvene oblasti obvestile starše vseh otrok, ki so bili morda v njegovi oskrbi, testiranje pa priporočili kot »previdnostni ukrep«. Joshua Brown se o obtožbah še ni izrekel, septembra naj bi se pojavil na melbournskem kazenskem sodišču. Osem otrok, za katere policija trdi, da so bili poškodovani, je bilo mlajših od dveh let in so obiskovali center za zgodnje učenje Creative Gardens v Point Cooku na jugozahodu Melbourna.

Obtožen je tudi izdelave in posredovanja gradiva o zlorabi otrok, kriminalisti pa preiskujejo tudi domnevna kazniva dejanja, ki jih je storil v vrtcu v Essendonu. Obtoženi je imel veljavno potrdilo o delu z otroki in je bil ob aretaciji zaposlen kot nadomestni varuh otrok. Policisti ga doslej še niso obravnavali, menijo pa, da je deloval sam. Razkritje njegove identitete je bilo »nenavadna odločitev«, je dejala Janet Stevenson z viktorijanske policije, vendar je to edinstven primer. »Zelo pomembno je zagotoviti, da vsak starš, ki ima otroka v vrtcu, ve, kdo je in kje je delal,« je dejala.

Direktor zdravstvenega doma Christian McGrath ni želel povedati, ali je bil obtoženi pozitiven na spolno prenosljive okužbe, vendar je dejal, da način domnevnega prekrška pomeni, da bodo nekateri otroci morda morali opraviti pregled za nalezljive bolezni.