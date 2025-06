Grozljivo! Vozilo zdrsnilo s ceste v globel, umrla mati in dojenček

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v kanjonu reke Miljacke pri Sarajevu, sta življenje izgubila mati in njen nekajmesečni dojenček. Po poročanju časnika Dnevni Avaz sta bila oče in starejša hči v nesreči poškodovana ter prepeljana v bolnišnico.

Do tragedije je prišlo, ko je osebno vozilo zapeljalo s ceste in zdrsnilo v globel ter končalo v reki. Reševalne službe so hitro prispele na kraj nesreče, a žal materi in dojenčku niso mogli več pomagati – umrla sta na kraju dogodka.

Vsi člani družine so bili tuji državljani, ki so bili v tranzitu skozi Bosno in Hercegovino. Policija je opravila ogled kraja nesreče in nadaljuje z zbiranjem informacij o okoliščinah tragičnega dogodka.