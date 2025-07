Grozljivo! Truplo devetletnika našli med strupenimi pajki in plastenkami urina

V ZDA je odjeknila pretresljiva zgodba iz kraja Picture Rocks v Arizoni, kjer so policisti v grozljivo zanemarjeni hiši našli truplo komaj devet let starega dečka. Njegov oče, 39-letni Joseph Antonsen, je bil obsojen na 15 let zapora in 20 let pogojne kazni, ker sinu ob srčnem zastoju ni nudil nobene pomoči.

Dečkovo truplo je bilo naslonjeno na kavč, obkroženo z gomilami smeti, umazanimi plenicami, pokvarjeno hrano, številnimi plastenkami, napolnjenimi z urinom, in celo strupenimi pajki: črnimi vdovami in rjavimi samotarji. Hiša ni imela tekoče vode niti delujočega stranišča, po stenah pa so se vlekle pajčevine.

Antonsen je reševalce poklical šele dva dni po otrokovi smrti, ko je dejal, da se njegov sin »slabo počuti«. V uradnem poročilu piše, da je opazil, kako je sin začel »trzati in postajal mlahav«. Trdil je, da ni zaznal več utripa niti dihanja. Namesto da bi poklical na pomoč, je hišo zapustil in se vrnil šele čez dva dni, 14. julija lani.

Soseda: »Njegov sin je bil zelo prisrčen«

Sodnica Kimberly Ortiz je ob izreku kazni povedala: »Vedeli ste, da potrebuje pomoč. Imeli ste čustveno in finančno podporo svojih staršev, pa vseeno niste bili sposobni spremeniti svojega vedenja in okolja, v katerem ste imeli otroka.«

Med sojenjem je Antonsenov odvetnik poudarjal, da se je njegov klient spopadal s težkimi duševnimi stiskami in odvisnostjo, a sodišče tega ni štelo kot olajševalno okoliščino. Antonsen je krivdo priznal za dve točki zlorabe otroka, med njimi tudi tisto, ki vključuje možnost povzročitve hude poškodbe ali smrti.

Soseda, katere hči se je včasih igrala z dečkom, je medijem povedala: »Njegov sin je bil zelo prisrčen. Prijazen, vljuden. Veliko bolj prijazen kot njegov oče.«

Gre za enega najbolj srhljivih primerov zanemarjanja otroka v zadnjih letih v Arizoni, ki je šokiral tako tamkajšnjo skupnost kot širšo javnost.