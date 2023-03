Grozljivo trčenje pri sosedih posnela kamera, pod avtomobilom našli truplo (VIDEO)

V sobotni množični nesreči je bilo udeleženih dvaintrideset osebnih vozil, pet kombijev in pet tovornjakov, med vozili pa je zagorelo devetnajst osebnih avtomobilov, kombi in tovornjak, o čemer smo že poročali tukaj. V grozljivi nesreči na madžarski avtocesti M1 na območju Herceghaloma je v soboto umrl moški (44), čigar truplo so našli pod razbitinami zgorelega avtomobila, je v nedeljo sporočila policijska uprava Budimpešte (BRFK).

Ena najhujših prometnih nesreč na Madžarskem

V eni najhujših prometnih nesreč na Madžarskem je bilo poškodovanih 40 ljudi, eden od njih je umrl, dve osebi sta v nevarnosti, 12 oseb, od tega štirje otroci in osem odraslih, se je hudo telesno poškodovalo, 25 oseb, od tega 6 otrok in 19 odraslih, pa lažje, so sporočili s policije.

V sobotni množični nesreči je bilo udeleženih dvaintrideset osebnih avtomobilov, pet kombijev in pet tovornih vozil, med vozili pa je zagorelo devetnajst osebnih avtomobilov, kombi in tovorno vozilo. Madžarski mediji pa so objavili tudi posnetek kamere tovornjaka, ki je posnela trenutek grozljive nesreče.

Razkrit možen vzrok za nesrečo

Možen vzrok sobotnega verižnega trčenja na madžarski avtocesti, v katerem je bilo udeleženih 42 vozil, je lokalizirana prašna nevihta, ki je verjetno močno zmanjšala vidljivost, je na Facebooku zapisal upravljavec madžarskih avtocest, poroča 24.sata.hr.