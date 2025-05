Grozljivo! Robotska kosilnica ranila dojenčka

O srhljivi nesreči na domačem vrtu poročajo s Solnograškega: v vasi Piesendorf se je v mirnem četrtkovem popoldnevu zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen trimesečni dojenček. Ležal je na odeji na travniku domačega vrta. Tedaj pa je začela kositi travo robotska kosilnica in se usmerila proti njemu.

Roboti ne reagirajo vedno na ovire. Tudi hišni ljubljenčki, denimo psi, so jo odnesli s hudimi poškodbami na tačkah.

»Robotska kosilnica je zapeljala proti dojenčku in mu zadala poškodbe še neznane stopnje po površini leve roke in po prstu.«T akoj so alarmirali prvo pomoč, kmalu pa je mali ponesrečenec doživel še polet z reševalnim helikopterjem alpin heli 6 na otroško kirurgijo univerzitetne klinike na Solnograškem.

Starši se pogosto ne zavedajo tveganja – svetujejo, da jih na vrtu ne puščamo samih ob robotskih kosilnicah. FOTO: Getty images

Čeprav poizvedovanje o okoliščinah nesreče še poteka, so v podobnem primeru maja lani obravnavali identičen način poškodbe: 11-mesečnega otroka so morali po istovrstni nesreči operirati kar dve uri, z otroške in mladinske kirurgije v Celovcu pa so opozorili na nevarnost robotskih kosilnic za najmlajše: »Otrok je kobacal po vrtu, ko ga je ujela robotska kosilnica in mu povzročila hude poškodbe na nogi.«

S helikopterjem so nesrečnega dojenčka prepeljali na otroško kirurgijo univerzitetne klinike na Solnograškem. Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters

Prav zaradi današnje priljubljenosti robotskih kosilnic trave so zdravniki precej zaskrbljeni: »Računati moramo na naraščanje primerov poškodovanih otrok, ker se starši pogosto ne zavedajo tveganja,« je dejal glavni zdravnik dr. Christoph Arneitz. Opozorili so na varnost, ki jo zagotavljajo opisi izdelkov, a je v praksi ni: »Roboti ne reagirajo vedno na ovire. Tudi hišni ljubljenčki, denimo psi, so jo odnesli s hudimi poškodbami na tačkah.« Prav zato svetujejo, da se otroci ne zadržujejo na vrtu, ko deluje robotska kosilnica. Kosilnice naj bi tudi vznemirjale konje, zaradi česar lahko vržejo jezdeca s sedla, ko jih prestraši električni pomočnik. Zdravniki tako apelirajo na starše, da so pozorni na kombinacijo sodobnih elektronskih pomočnikov oziroma pripomočkov in majhnih otrok.