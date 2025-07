Grozljivo: pedofil v Istri snemal otroke, poglejte, kaj so pri njem našli policisti (FOTO)

Policisti so v četrtek nekaj minut pred 14. uro prijeli prijavo, da v enem od turističnih objektov na območju Istre, moški s pomočjo kamere, ki jo je imel skrito v sončnih očalih, snema gole otroke, ki so se brezskrbno zabavali na plaži. Pri početju je moškega, državljana Italija, zasačil eden od zaposlenih omenjenega objekta ter poklical policiste.

Ti so moškega pridržali ter med drugim opravili preiskavo njegovega avtomobila ter prostora, v katerem je 51-letni Italijan bival, pri čemer so omenjena očala tudi našli in zasegli. Kriminalistična preiskava je tako uspešno zaključena, zoper osumljenca pa zdaj sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Kamera je bila skrita v očalih. FOTO: Pu Istarska

Policisti so ob tem poudarili, da so tovrstne kriminalistične preiskave pokazatelj, da je javnost vedno bolj ozaveščena glede problematike nedovoljenega snemanja otrok in prepoznavanja sumljivega vedenja, kar možem postave omogoča pravočasno reagiranje in poveča možnosti, da storilce privedejo pred roko pravice.

Policija ob tem ponovno poziva starše, naj imajo otroke ves čas na očeh, naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži. Prav tako svetujejo, naj otrokom vedno in povsod oblečejo kopalke in takoj obvestijo policijo, če opazijo sumljivo osebo, ki bi otroke lahko snemala. Prepoznati slednje sicer postaja vedno težje, napredne tehnologije namreč omogočajo posameznikom snemanje z različnimi napravami, ne le mobilnimi telefoni z zmogljivimi kamerami, ampak tudi z izredno malimi kamerami, skritimi v sončnih očalih, ročnih urah, knjigah in celo kemičnih svinčnikih.