Grozljivo! Pacient nezadovoljen z zdravljenjem, zato je ubil zdravnika

V bolnišnici v Krakovu na jugu Poljske je umrl tam zaposleni zdravnik, ortopedski kirurg, ki ga je z ostrim predmetom v trebuh večkrat zabodel nezadovoljni pacient, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo poljsko ministrstvo za zdravje.

Pred dejanjem se je 35-letni storilec pritožil pri varuhu pacientovih pravic, saj ni bil zadovoljen z zdravljenjem, ki ga je bil deležen, vendar varuh v postopku ni ugotovil nepravilnosti.

»Na žalost je sprejel najslabšo možno odločitev, in sicer je vzel stvari v svoje roke,« je dejal direktor krakovske univerzitetne bolnišnice Marcin Jedrychowski. Po njegovih besedah pacientovega dejanja ni mogoče racionalno razložiti.

Ministrica za zdravje Izabela Leszczyna je medtem izrazila zgroženost nad dogodkom. »Agresija proti tistim, ki so v službi reševanja našega zdravje in življenj, je barbarska in si zasluži najvišjo kazen,« je zapisala na družbenem omrežju X ter svojcem in sodelavcem pokojnega zdravnika izrekla sožalje.