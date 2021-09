Grozljivo odkritje policije: v kleti hranil mamino truplo in pobiral pokojnino

Avstrijska policija je na Tirolskem odkrila 66-letnika, ki je imel v kleti shranjeno truplo pokojne matere, da bi lahko še naprej dobival njeno pokojnino in finančno pomoč za nego. Ženska je glede na ugotovitve obdukcije umrla naravne smrti že junija lani, Moški je nezakonito pridobil okoli 50.000 evrov.



Mati (89) je sredi lanskega leta umrla, sin pa je poskušal njeno truplo ohraniti kar doma. Zavil ga v povoje in ga obdal z vrečami ledu, da bi prikril vonj. Redno je odstranjeval tekočino, na koncu pa je truplo prekril celo s peskom za mačke. Truplo je bilo na koncu mumificirano, je povedal predstavnik policije Helmuth Gufler.



Pokojnino je ženska prejemala na dom, namesto nje pa jo je od poštarja sprejemal kar njen sin. Ko pa je prišlo do menjave in je novi poštar hotel žensko videti in se prepričati, da je še živa, je sin to zavrnil. Pokojnina tako ni bila izplačana, na podlagi tega pa so pristojne službe sprožile preiskavo. Truplo so v kleti hiše odkrili v soboto.

Brata prepričal, da je mati dementna in da obisk ni smiseln

Moški je priznal, da se ni želel odpovedati dohodkom, ki jih je prejemala njegova mati. »Jasno mu je bilo, da če bo prijavil njeno smrt, bi se izplačila takoj ustavila. Sam ne bi mogel plačati niti pogreba niti obdržati hiše, v kateri sta živela,« pravi Gufler.



Moškega so ovadili zaradi finančne prevare. Ovadili so ga tudi zaradi zlorabe pravic pokojne do pokopa. Sicer pa očitno nihče ni opazil, da je v kleti hiše truplo. Niti drugi sin pokojne tega ni posumil. Ko je prišel na obisk, mu je brat razložil, da je mati v bolnišnici in da ga zaradi napredujoče demence ne bo niti več spoznala in da je zato obisk nepotreben, ta pa mu je to verjel ...

