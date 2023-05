Grozljivo odkritje: iskali pogrešani, našli sedem trupel

Ko sta v začetku maja neznano kam odšli najstnici iz Oklahome, stari komaj 14 in 16 let, so policisti nemudoma sprožili iskalno akcijo, toliko bolj se jim je mudilo, ker so dekleti nazadnje videli, ko sta sedli v avto Jesseja McFaddena, spolnega prestopnika, ki je bil za svoja dejanja v preteklosti že obsojen.

Jesse McFadden je bil leta 2003 obsojen zaradi posilstva. FOTO: Guliver, Getty Images

Iskalne akcije je bilo konec po nekaj urah, razplet pa je bil daleč od želenega. V odročnem predelu omenjene zvezne države so na posesti, ki je bila v lasti 39-letnega prestopnika, našli njuni trupli, poleg njiju pa še truplo McFaddena in štirih drugih ljudi, po prvih informacijah lokalnega šerifa so bili vsi člani McFaddnove družine, njihova identiteta bo dokončno znana šele po obdukciji.

Prebivalci podeželskega mesteca Henryetta so bili ob novici pretreseni, kot v večini tovrstnih skupnosti so bili namreč tudi oni zelo povezani. Vsi so poznali nesrečni najstnici Ivy Webster in Brittany Brewer, saj sta bili prijetni, družabni in privlačni dekleti, Brittany je bila letos izbrana celo za miss Henryette in julija bi se morala udeležiti izbora za miss Oklahome v Tulsi.

14 let je imela ena od žrtev.

Jesse McFadden je moral leta 2003 za rešetke zaradi posilstva, kazen je odslužil pred tremi leti. A v zaporu se, kot kaže, ni kaj dosti spremenilo, saj so pri njem pred časom našli otroško pornografijo, zaradi česar bi se moral v ponedeljek zglasiti na sodišču, obtožen je bil tudi nagovarjanja mladoletne osebe k spolnim odnosom.

