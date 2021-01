Grozljivo: našli ostanke potnikov in dele letala

Indonezijski ribiči so iz Javanskega morja potegnili dele letala in oblačila, za katere menijo, da so s potniškega letala družbe Sriwijaya Air, ki je danes ob 7.40 poletelo z letališča v indonezijski Džakarti proti Pontianaku, nato pa izginilo z radarjev.Fotografije iz Indonezije kažejo, da reševalci iz ribiških čolnov nosijo tudi vreče, v katerih naj bi bili posmrtni ostanki ljudi z letala. Nacionalna agencija za iskanje in reševanje je najdene predmete poslala na analizo, da bi potrdili, ali so res deli pogrešanega letala. To je z radarjev izginilo štiri minute po vzletu, nato pa je v eni minuti izgubilo višino več kot 3000 metrov.Priče poročajo, da so slišale dve eksploziji. »Letalo je kot strela padlo v morje in eksplodiralo v vodi,« je za BBC povedal ribič, ki je s kolegi ribaril nedaleč stran.