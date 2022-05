Grozljivo: Matejevi prijatelji gredo skozi pekel, eden si je poskusil vzeti življenje

Mateja Periša bodo v ponedeljek pokopali na pokopališču Lovrinac v Splitu, njegovi prijatelji, ki so bili z njim tiste usodne noči v Beogradu, pa preživljajo grozljivo obdobje. Zaradi velikega pritiska javnosti so se umaknili, eden izmed njih pa si je celo poskušal vzeti življenje, so viri zaupali srbskemu tabloidu Kurir. Najprej jih je dotolkla negotovost med iskanjem Mateja. Tisoč vprašanj in podvprašanj, razmišljanje o tem, kaj se mu je zgodilo, kam je šel in zakaj. Nato podajanje izjav policiji v Beogradu in Splitu ter pritisk javnosti, ki je bil ogromen. Eden izmed njih naj bi po pričevanju vira po vrnitvi iz Beograda v Split poskušal narediti samomor, a so ga zadnji trenutek rešili.

Spoznanje, da se je Matej utopil, jih je močno prizadelo

»Sploh ne sprašujte, kako so. Skoraj popolnoma so se umaknili vase. Od njih vsi pričakujejo kakšne odgovore, pa jih nimajo. Preprosto, usodne noči so se zabavali, veselili in družili, potem pa je Matej odšel iz kluba. Ni jim bilo čudno, mislili so, da je morda šel na stranišče ali da je šel s kakšnim dekletom. Ko so ugotovili, da ga ni, so se ustrašili in začeli z iskanjem, ki je svoj tragični epilog dobilo 18. maja, ko so Matejevo truplo izvlekli iz Donave v Beogradu,« za tabloid pojasnjuje sogovornik.

Na mestu, kjer bo pokopan Matej, počiva njegov najboljši prijatelj Ivor Alunić (26), ki je tragično umrl tri mesece pred Matejem in to pred njegovimi očmi.