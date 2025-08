Grozljivo! Krdelo psov do smrti raztrgalo 51-letno žensko

V ameriški zvezni državi Kalifornija se je v četrtek, 31. julija, v parku Perris Hill v mestu San Bernardino odvila prava tragedija: krdelo več kot 14 psov je napadlo in do smrti raztrgalo 51-letno Teodoro Mendoza, še eno žensko pa huje ranilo.

Po poročanju televizije KTLA in časnika Los Angeles Times so policisti nekaj po 17. uri prejeli klic, da je v parku krdelo psov napadlo človeka. Ko so prispeli na prizorišče, so našli dve ženski, ki sta ležali na tleh približno 30 metrov narazen.

Mendoza je utrpela hude poškodbe obraza in drugih delov telesa. Prepeljali so jo v bolnišnico, a ji zdravniki niso več mogli pomagati. Druga ženska je bila poškodovana, njena identiteta za zdaj ostaja neznana. Ni jasno, ali sta se žrtvi poznali.

Policist: »Psi so bili najverjetneje potepuški«

»Sprva je bilo vse zelo kaotično, saj je bilo na prizorišču več psov,« je za Times povedal narednik Chris Gray iz policije San Bernardino. Po njegovih besedah naj bi šlo za potepuške pse, ki so se zadrževali v bližini taborišča za brezdomce. Enega od psov pasme so morali ustreliti, potem ko je napadel enega izmed mož postave.

Posredovala je tamkajšnja policija. Fotografija je simbolična. FOTO: Mike Blake Reuters

Na kraj dogodka so pozneje prišli še uslužbenci mestne službe za nadzor nad živalmi, ki so odpeljali 14 psov, za katere sumijo, da so bili del smrtonosnega napada.

Teodorin sin Alex Lozano, star 21 let, je za Los Angeles Times povedal, da je bila njegova mama brezdomka že več kot leto dni in da je pogosto zahajala v park s svojim spremljevalcem. O tragični novici ga je obvestil dedek iz Teksasa: »Poklical me je in rekel, da je mojo mamo napadel trop pitbulov. Tako sem izvedel.« Dodaja, da z materjo že nekaj časa nista bila v stiku.

Preiskava še poteka

Policija še vedno preiskuje, od kod so psi prišli, kdo je njihov morebitni lastnik, in ali je šlo za organizirano zadrževanje nevarnih živali v bližini parka, ki ga pogosto obiskujejo tudi ranljive skupine.

Napad je pretresel lokalno skupnost, številni pa se sprašujejo: ali bi tragedijo lahko preprečili?

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: