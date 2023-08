Vodovodarji v zamašenem odtoku našli razkosanega kriptomilijonarja

V bolgarski prestolnici Sofija so našli razkosano truplo bolgarskega mogotca, ki je obogatel s kriptovalutami.

Posmrtne ostanke 41- letnega Christiana Peeva, ki je imel ameriško in bolgarsko državljanstvo, so vodovodarji, ki so jih poklicali, da očistijo zamašen odtok, našli v straniščnem odtoku, poroča britanski The Mirror.

Lokalni mediji že poročajo tudi o imenu domnevnega morilca. To naj bi bil Vesco Valchinov, ki ga je Peev spoznal pred šestimi leti. Ubil naj bi ga z utežjo, potem pa razrezal truplo v kopalnici, preden je nekaj telesnih delov odvrgel v straniščno školjko.

Valchinova sumijo, ker je bil z umrlim na dan izginotja. Kot poročajo tuji mediji, naj bi posnetek nadzorne kamere pokazal, kako sta Peev in Valchinov vstopila v stanovanjsko hišo domnevnega morilca 8. avgusta, Valchinov pa je naslednji dan sam zapustil stavbo. Peev je Valchinovu pomagal pri kripto-naložbah, zato sumijo, da je bil umor zagrešen zaradi denarja.

Aretiran tudi domnevni pomočnik pri skrivanju trupla

Aretirali so tudi Konstantina Subotinova, ki naj bi policiji povedal, da je morilcu pomagal skriti dele telesa umorjenega. Razkosano telo naj bi odpeljal v sofijsko okrožje Vitoša, kjer je bil aretiran Valchinov.

Peev je že drugi kriptomilijonar v mesecu dni, ki so ga našli umorjenega. 23. julija so v Argentini v rdečem kovčku našli nekatere dele telesa Fernanda Péreza Algabe. Tudi njega so najprej umorili, potem pa razkosali. Policija meni, da je šlo za delo profesionalca.