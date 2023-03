Grozljivka za štirimi stenami: Uroš (37) hčerko (8) stradal in zadrževal v kopalni kadi

Prava grozljivka se je odvijala za zaprtimi vrati stanovanja v beograjskem naselju Mirijevo, kjer je Uroš P. (37) več let trpinčil svojo partnerko I. L. (45), osemletno hčer pa je zadrževal v ujetništvu in stradal.

In vse to ne bi bilo znano, če nesrečni I. L. 19. marca ne bi uspelo pobegniti iz stanovanja in je vsa okrvavljena prišla na policijo, kjer je svojega partnerja prijavila zaradi nasilja, pa tudi, da je njena hči zaprta v stanovanju.

Policisti so našli osemletno deklico v izredno hudem stanju. Otrok je bil dehidriran, zanemarjen in sestradan.

Sosedje prijavili dogajanje policiji, a se niso odzvali

Ko so ji zdravniki dali hrano, je bilo videti, kot da že mesece ni jedla. Če bi v tem stanovanju ostala še pet dni, je vprašanje, ali bi preživela, je poročal Blic.

Navajajo, da se je iz stanovanja širil neznosen smrad, vse pa je polno smeti.

Ob tem je ena od sosed povedala, da so se iz stanovanja, kjer je živel Uroš z družino, občasno slišali čudni zvoki in jok.

»Slišali smo otrokovo jokanje skozi okno, ker jo je držal ujeto v kopalni kadi,« pravijo sosedje.

Dodali so še, da so preteklih letih dogajanje policiji prijavili, a se možje v modrem niso odzvali.

​