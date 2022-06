Grozljivka v Umagu: dojenčka pustili v zaklenjenem avtu, v vozičku pa prevažali psa

Hrvaško pretresa skorajšnja tragedija v Umagu. V sredo so gasilci iz avtomobila, ki je bil parkiran na žgočem soncu, rešili sedemmesečnega otroka. V vozilu je bil zaklenjen kar 45 minut, gasilce pa je na pomoč poklical občan.

»Ko smo videli, v kakšnem stanju je otrok, smo takoj začeli reševati. Brez omahovanja smo razbili okno, ga rešili iz pregretega vozila in predali reševalcem. K sreči je z njim vse v redu, a so ga preventivno odpeljali v izolsko bolnišnico,« je medijem razkril vodja intervencije Bojan Štokovac.

Še bolj pa so bili gasilci šokirani po reševalni akciji. »Ko smo otroka rešili iz avtomobila, so se pojavili starši, ki so potiskali otroški voziček, v njem pa je bil njihov hišni ljubljenček – pes,« je razkril gasilec.

Trije člani nemške družine, ki jih zdaj preiskuje policija, so dejali, da so otroka v avtu pozabili. Zgroženi Štokovac pa pravi, da enostavno nima besed ob tej intervenciji. »Ni to telefon, da ga pozabiš v vozilu. Člani moje ekipe niso preveč govorili s starši, ker je kmalu prišla policija, a v vozilu je bilo 50 stopinj Celzija, otrok pa je bil v vozilu najmanj pol ure ali celo 45 minut. Samo mislite si lahko, v kakšnem stanju je bil otrok.«

Istrska policijska uprava ob tem opozarja občane, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, saj so posledice lahko smrt otroka ali hudo poslabšanje zdravja. Tri Nemce, stare 47, 48 in 22 let, preiskujejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja.