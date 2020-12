Grozljivka v Trierju: umrla dojenčica in njen oče, mama in brat v bolnišnici

REUTERS Grozljivka v Trierju. FOTO: Thilo Schmuelgen, Reuters

Trier v šoku

Dan žalovanja

Prebivalci mesta Trier na zahodu Nemčije so včeraj doživeli »najhujši dan po koncu 2. svetovne vojne«. Med nič hudega sluteče prebivalce na mestnih ulicah je z avtomobilom zapeljal 51-letni moški, z divjo cikcakasto vožnjo pa pod seboj pokopal množico ljudi.Življenje je izgubilo pet ljudi, med njimi 73-letna in 25-letna ženska, najbolj pa vse pretresa smrt komaj devet tednov stare dojenčice, umrl je tudi njen 45-letni oče. Njena mati in dveletni brat sta poškodovana in se zdravita v bolnišnici. Policija je zvečer sporočila, da je v bolnišnici umrla še 52-letna ženska. Ranjenih je 14 ljudi, med njimi se še trije borijo za življenje.»Vsi smo v šoku,« pravijo tisti, ki so bili sredi belega dne priča pokolu sredi mesta. Ljudi je dobesedno vrglo v zrak, ko je voznik z izposojenim avtom zapeljal vanje, menda s hitrostjo okoli 100 km/h. Policija je hitro izsledila moškega, ki je imel v krvi kar 1,4 promila alkohola. Ker v zadnjem času ni imel stalnega naslova, domnevajo, da je v avtomobilu kar živel.Notranji minister nemške zvezne dežele Porenje-Pfalškoje pohvalil policijo, da je zelo hitro ukrepala, hitro je prispela tudi prva pomoč. Na večerni novinarski konferenci so izključili možnost, da je šlo za teroristični napad, in potrdili, da je imel moški duševne težave, njegovo stanje pa bo po noči v priporu ocenil sodni izvedenec. Kot so tudi povedali, storilec komunicira s policijo. Obtožili ga bodo zahrbtnega umora petih ljudi.V Trierju danes množično žalujejo, žrtvam se je poklonila tudi kanclerka»Moje sožalje sorodnikom ljudi, ki so jim bila življenja odvzeta tako nenadno in nasilno.«