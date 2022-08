Grozljivka v središču prestolnice: v parku posilili mladoletnico?!

V zagrebškem parku nad Tomićevo ulico sta mladeniča posilila 15-letnico, druga dva pa sta se dotikala njenih intimnih delov, je Telegram izvedel iz vira blizu preiskave. 22-letnik in mladoletnik sta tako osumljena posilstva mladoletnice. Že so jima odredili pripor v preiskovalnem zaporu zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in morebitnega vplivanja na priče. Poleg obeh, ki so ju pridržali, sta bila zaradi nespodobni dejanj ovadena še 30-letnik in 31-letnik.

Ker gre za posilstvo, v katerem je žrtev mladoletna oseba, mladoleten pa je tudi eden od osumljencev, zagrebška policija, kot je običajno v takih situacijah, zaradi zaščite žrtve ni poročala o podrobnostih dogodka. Potrdili so le, da se je omenjeni dogodek zgodil, da je bila kriminalistična preiskava zaključena 13. avgusta. Po neuradnih informacijah naj bi se dogodek zgodil v zagrebškem parku. Osumljenima grozi 10 let zapora.

Na žalost tako grozljivi in ​​za žrtev izjemno travmatični dogodki niso redki, zato zagrebška policija ob me dodajo, da je bilo od začetka leta do 31. jullija prijavljenih 31 posilstev in dva poskusa posilstva. Za ta dejanja je bilo ovadenih 16 storilcev, njihovih žrtev pa 33, od tega jih je bilo pet mlajših od 18 let. Ob tem hrvaški mediji dodajajo, da ko gre za posilstva, je temna številka vedno višja od uradne, saj veliko žrtev ne želi spregovoriti o preživetih travmah niti policiji, niti tožilstvu niti sodišču, ker je sistem pogosto nastavljeno tako, da je žrtev med postopkom dodatno viktimizirana.