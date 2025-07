Grozljivka v soboto zvečer! Zletel s ceste, avto zgorel, ni znano, kdo je umrli voznik

Na Hrvaškem se je v soboto zvečer zgodila huda prometna nesreča. Sisačko-moslavačka policija je tako objavila podrobnosti prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto okoli 18.40 v Popovači, v kateri je umrla ena oseba, katere identiteta še ni znana.

»Do nesreče je prišlo, ko je zaenkrat neznani voznik vozil avtomobil s kutinskimi registrskimi tablicami in zaradi prehitevanja zapeljal s ceste, pristal v kanalu, trčil v betonski drog ulične razsvetljave in se prevrnil na streho. Vozilo se je nato vnelo in popolnoma zgorelo, neznani voznik pa je umrl,« je sporočila policija.

Truplo so prepeljali v splošno bolnišnico Sisak, kjer bodo opravili obdukcijo in ugotovili identiteto osebe, so še dodali na policiji.