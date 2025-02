Grozljivka v prestolnici! Tujca aretirali zaradi posilstva mladoletnice

Zagrebška policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zaradi posilstva mladoletne hrvaške državljanke v začetku februarja pridržala in ovadila 36-letnega tujega državljana z urejenim statusom na Hrvaškem.

Osumljenec je v priporu

Po opravljeni kriminalistični preiskavi je osumljenec v priporu, državnemu tožilstvu v Zagrebu pa je bilo podano posebno poročilo, so sporočili iz policije.

Kazenski zakonik uvršča spolne odnose brez privolitve med kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let, in posilstvo, za katero je zagrožena najvišja kazen deset let zapora.