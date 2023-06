Jan sedel za volan mercedesa in pred nakupovalnim središčem z veliko hitrostjo zapeljal v ljudi (VIDEO)

Včeraj zvečer okoli 22. ure se je v Zagrebu, na parkirišču nakupovalnega središča, 23-letnik z mercedesom zaletel v več ljudi. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi zaradi hitrosti izgubil nadzor, pokosil tri pešce, nato pa trčil še v en avtomobil, ki ga je po trčenju odbilo v drugi avtomobil. Ena oseba naj bi bila v kritičnem stanju.

Trem pešcem (starim 35, 32 in 21) in dvema osebama iz avtomobila (22-letnik in enako staro dekle) je bila nudena zdravniška pomoč, moški, ki je upravljal z mercedesom pa je v rokah policistov.

Neuradno naj bi na parkirišču nakupovalnega centra potekal tako imenovani »car meet« ali slovensko srečanje avtomobilov. Ljubitelji hitrih in močnih avtomobilov naj bi se na tem parkirišču redno srečevali, a o nesrečah je redko slišati. Med opazovalci na kraju nesreče je bilo slišati, da se večina tam zbere, ker so avtomobilistični zanesenjaki in da ne divjajo z njimi, medtem pa se nekateri prepustijo in podivjajo.

Mediji neuradno poročajo, da naj bi za volanom mercedesa sedel Jan E.