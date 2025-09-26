Grozljivka v Poreču: oborožen moški napadel voznika, ni se dobro končalo (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil videoposnetek iz Poreča z več kot pretresljivo vsebino. Na njem lahko vidimo moškega, ki s pištolo v roki hodi po cesti in stopi naravnost pred avto, ki je v tistem trenutku pripeljal po vozišču, ter ga ustavi.

K moškemu nato pristopi ženska in ga poskuša odstraniti s ceste, v tistem trenutku pa voznik avtomobila, ki mu je ob pogledu na oboroženega neznanca zagotovo zaledenela kri, stopi na plin in meni nič tebi nič trči v moškega. Ta pade na cestišče, voznik avtomobila pa odpelje in posnetek se konča.

Da so prejeli prijavo o nasilnem moškem, so potrdili tudi policisti. Občani so jih poklicali okrog 21.15, ko so prišli na prizorišče, pa so tam prijeli 40-letnega moškega in mu zasegli orožje. Izkazalo se je, da gre za airsoft pištolo. Policisti dogodek še preiskujejo in zoper 40-letnika vodijo postopek, je poročal portal Istarski.hr.