Grozljivka v Parizu: 18-letnica vrgla novorojenčka s hotelskega okna, priče razkrile šokantno podrobnost

V zgodnjih jutranjih urah se je pred enem od hotelov v Parizu zgodila grozljiva tragedija. Po besedah prič naj bi 18-letna ameriška turistka, domnevna mati novorojenčka, vrgla otroka skozi okno drugega nadstropja.

Incident se je zgodil okoli 6. ure, ko so mimoidoči slišali obupane krike in takoj obvestili pristojne službe.

Reševalci so hitro prispeli na kraj dogodka in novorojenčka prepeljali v bolnišnico. Kljub hitremu posredovanju otrok ni preživel, poroča francoski dnevnik Le Parisien. Najstnica, ki naj bi bila sicer na študijski izmenjavi z drugimi ameriškimi študenti, je bila odpeljana v bolnišnico, kjer so ji nudili ustrezno medicinsko oskrbo.

Imel še pritrjeno popkovino

Priče dogodka so razkrile še eno grozljivo podrobnost: novorojenček naj bi bil vržen skozi okno takoj po rojstvu, še s pritrjeno popkovino. Incident je sprožil val šoka med prebivalci in obiskovalci Pariza, oblasti pa so nemudoma začele preiskavo.

Tamkajšnji javni tožilec je odprl preiskavo zaradi umora osebe, mlajše od 15 let. Na kraju dogodka so bili prisotni tako sodnik kot člani oddelka za zaščito mladoletnikov pariške sodne policije. Preiskava bo razkrila več okoliščin tragičnega dogodka, vključno z možnostjo, da gre za primer zanikanja nosečnosti – okoliščina, ki so jo tožilci že omenili.

Preiskava poteka, javnost pa z žalostjo in ogorčenjem pričakuje odgovore na to, kako je prišlo do te usodne tragedije.