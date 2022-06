Grozljivka v narodnem parku: žival jo je zabodla do smrti (VIDEO)

Iz narodnega parka Yellowstone v ZDA poročajo o hudi tragediji. Ko je šel bizon mimo sprehajališča, se mu je približala deklica. Žival jo je zabodla in vrgla tri metre v zrak. Umrla je v bolnišnici. V bližini živali sta bili v času napada še dve osebi, a sta nepoškodovani.

»Bizoni so nepredvidljivi in lahko tečejo trikrat ​​hitreje od ljudi. Če je treba, se obrnite in pojdite v drugo smer, da se izognete stiku živaljo,« so ob tem sporočili iz uprave parka.