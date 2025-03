Grozljivka v najbolj izoliranem kraju na svetu: »Popolnoma je nor, napada sodelavce, grozi, da jih bo pobil ... Takoj evakuirajte!«

Ekipa znanstvenikov, ki dela na eni od najbolj izoliranih postaj na svetu, je doživela pravo grozljivko. Eden od članov južnoafriškega raziskovalnega tima na postaji Sanae IV na Antarktiki je postal agresiven, grozil kolegom s smrtjo ter napadel vodjo odprave. Kljub prošnjam za evakuacijo pa nasilnež ostaja v bazi, kar povzroča strah in nelagodje med preostalimi člani.

Vse se je začelo, ko je eden izmed devetih članov ekipe napadel vodjo misije Kelceaya Maewashea in grozil dvema sodelavkama s spolnim napadom. Preostali člani so v obupu poslali e-pošto z zahtevo za nujno evakuacijo, a oblasti so se odločile drugače – napadalec se je zgolj opravičil in pristal na psihološko oceno.

Neimenovana oseba iz ekipe je v pismu zapisala: »Stalno sem v strahu za svojo varnost in bojim se, da bom naslednja žrtev.« Kljub temu pa južnoafriško ministrstvo za okolje trdi, da je zdaj vse pod nadzorom.

Nasilje in zlorabe v antarktičnih bazah – tabu tema?

Ta primer ni osamljen. Znanstveniki, ki so delali na Antarktiki, so že večkrat poročali o nasilju in spolnih zlorabah, vendar so mnogi incidenti ostali prikriti.

Nekdanja ameriška raziskovalka Liz Monahon je opisala svojo izkušnjo, ko je bila na eni od prejšnjih odprav: »Nisem imela nikogar, ki bi me zaščitil. To je bilo najbolj grozljivo.« Monahonova je med eno od misij spala s kladivom v modrčku, saj ji je sodelavec grozil s smrtjo.

Leta 2022 je Nacionalna znanstvena fundacija (NSF) razkrila, da je kar 59 % žensk, ki so delale na Antarktiki, poročalo o nadlegovanju ali napadih. Nekatere so bile fizično napadene, druge pa so morale prenašati poniževanja in grožnje.

Kako je lahko prišlo do tega?

Vsak znanstvenik pred odpravo opravi stroge fizične, psihološke in medicinske teste, a očitno se kljub temu dogaja, da ljudje v ekstremnih razmerah 'padejo čez rob'.

Južnoafriški minister za okolje Dion George pravi, da je v zadnjem primeru prišlo do izbruha nasilja po tem, ko je vodja ekipe spremenil delovni urnik. »Lahko si predstavljate, kako je – malo prostora, dolgi meseci izolacije, ljudje postanejo nervozni,« je dejal.

Še devet mesecev z nasilnežem

Raziskovalna ekipa bo morala v tej napeti situaciji zdržati še do decembra, ko bodo temperature omogočile varno evakuacijo. Čeprav so znani vsi člani ekipe, identiteta napadalca ostaja skrivnost.

Če težave ne bodo rešene, bodo morali preostali raziskovalci naslednjih devet mesecev živeti in delati ob nekom, ki jim je že grozil s smrtjo. Medtem oblasti obljubljajo 'dolgoročno psihološko svetovanje' – vprašanje pa je, ali bo to dovolj, poroča jutarnji.hr.