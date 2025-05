Grozljivka v nacionalnem parku: »V nesreči je umrlo šest oseb v kombiju in voznik poltovornjaka« (VIDEO)

V trčenju kombija, v katerem je bilo 14 turistov, in poltovornjaka v bližini nacionalnega parka Yellowstone je v četrtek zvečer v ameriški zvezni državi Idaho umrlo sedem ljudi, je v petek sporočila ameriška policija. Še osem ljudi je bilo poškodovanih, obe vozili pa sta po trčenju zagoreli.

»V nesreči je umrlo šest oseb v kombiju in voznik poltovornjaka,« je pojasnila policija. Še osem ljudi je bilo ranjenih. Zaradi resnosti poškodb so ranjence s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Policija medtem še naprej preiskuje vzrok nesreče, poroča britanski BBC.

New York Times je ob tem navedel mrliško oglednico okrožja Fremont Brendo Dye, ki je povedala, da je bil voznik tovornjaka iz Teksasa, šest potnikov v kombiju, ki so umrli, pa je bilo tujcev, vključno z dvema iz Italije.

Domačini so po poročanju ameriških medijev povedali, da je cesta, na kateri se je zgodila nesreča, običajno prometna, saj vodi do enega od vhodov v park Yellowstone. Park vsako leto obišče na milijone domačih in tujih turistov.