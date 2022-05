Skozi okno vrgla petletnega sina, nato skočila še sama

V petek zjutraj je v beograjskem naselju Mirijevo ženska petletnega sina vrgla skozi okno v tretjem nadstropju, nato pa skočila za njim, poroča Kurir. Razlog za njeno dejanje je bilo to, da se ni mogla sprijazniti z ločitvijo.

Grozljivka se je zgodila okoli 8.30. Tamkajšnja policija je dobila prijavo, da pred stavbo ležita ženska in otrok. Policisti in reševalci so nemudoma odhiteli na teren in naleteli na grozljiv prizor na travi ob pločniku. Padec sta mati in sin preživela, hudo poškodovana pa so ju odpeljali v bolnišnico.

Ženska je pred dejanjem menda zaužila večjo količino tablet in alkohola. Na kraju incidenta se je kmalu pojavil tudi njen bivši mož, ki je bil vidno pretresen. Preklinjal je in dejal, da je nekaj takšnega ona tudi napovedala ...