Grozljivka v lokalu: navijači udarjali s palicami in celo sekirami (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o hudem navijaškem izgredu. Tako je v soboto v Slavoniji prišlo do pretepa v kavarni v Ceriču pri Vinkovcih. Sprva ni bilo znano, kdo je sodeloval v spopadu, kasneje pa se je izkazalo, da sta spopadli navijaški skupini Bad Blue Boys in Torcida.

»Vukovarsko-srijemska policijska uprava je prejela prijavo, da je več oseb vstopilo v gostinski objekt v Ceriću. Prišlo je do pretepa, kršil se je javni red in mir ter poškodovalo inventar,« so o incidentu sporočili s policije.

Dogajanje so tudi posneli in posnetek kaže, da so nasilni navijači uporabili palice in sekire. K sreči hujših poškodb kljub temu ni bilo, poročajo hrvaški mediji.

Po neuradnih informacijah je v spopadu sodelovalo okoli 40 pripadnikov navijaške skupine Bad Blue Boys, ki so prispeli, da bi napadli ljudi, ki so bili v kavarni. Tam so jih pričakali navijači Hajduka in sledil je kaos ....