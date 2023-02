Grozljivka v letovišču: deklica (8) pila sok, kmalu za tem pa se ji je na ustih pojavila pena

Osemletna deklica je utrpela opekline na požiralniku, potem ko je popila sadni sok iz steklenice v hotelu v Zlatni Piyasatsi, mestu na črnomorski obali Bolgarije.

8-letno Radostino Kolevo so kasneje oskrbeli na oddelku za intenzivno nego bolnišnice Saint Marina v Varni.

Dekličina mama Tanya Koleva pravi, da je njena hči spila sok in le nekaj sekund kasneje začutila pekoč občutek v ustih in grlu. Kmalu potem se ji je na ustih pojavila pena.

V bolnišnici so pri otroku opravili vrsto posegov pri zdravljenju opeklin požiralnika. Prizadet je tudi del želodca. Zdravniki so poškodbe prijavili policiji, pišejo bolgarski mediji.

Kot je povedal Ivaylo Kolev, oče deklice, je hotelsko osebje povedalo, da nikoli prej s tovrstno pijačo niso imeli težav.

Sok, ki so ga našli v hotelu, so zasegli, vzorce testirajo, sok iz serije, ki je bila v rokah otroka, pa so umaknili iz prodaje.