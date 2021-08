Grozljivka v Kruševcu: deklici mu je zaupala v varstvo, on pa je počel to

Za moškega (81) z območja Kruševca v Srbiji je po obravnavi tamkajšnje sodišče odredilo pripor do 30 dni, zaradi kaznivega dejanja prešuštva z otrokom in nedovoljenega spolnega odnosa. Kot poroča Kurir, naj bi se osumljenec v nedeljo zvečer v svojem gospodinjstvu neprimerno dotikal dveh deklet, starih 8 in 9 let. Njuna mama ju je pri moškem pustila v varstvu, medtem ko je bila v službi.



Moški se brani, da se rad šali in da se je deklet dotikal kot dedek. Deklici po drugi strani trdita, da jima je dvigoval krila in se ju dotikal po intimnih predelih. Ko sta to zaupali mami, je ta nemudoma poklicala policijo, ki je v nedeljo zvečer moškega prijela in zadržala v priporu. Dekleta so tudi potrdila, da jim je vlekel roke pod krila in se jih dotaknil intimnih delov telesa, ki niso več na milost in nemilost starca.



Višje državno tožilstvo je danes izdalo odredbo o izvedbi preiskave zoper moškega. Ugotavljali bodo vse okoliščine kaznivega dejanja. Do končnih ugotoviteh bo moški v priporu,

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: