Groza v Istri! Našli trupli moškega in ženske srednjih let

Okoli 15.10 je policija prejela obvestilo, da so v bližini kraja Đuba pri Umagu našli dve mrtvi osebi, navajajo hrvaški mediji. Ker obstaja sum nasilne smrti, je na kraju državna tožilka, več informacij o okoliščinah dogodka pa bo znanih po opravljeni preiskavi, so sporočili iz istrske policijske uprave.

Niste sami! Pomoč je blizu Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski: Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen. Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan. Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

Neuradno poročajo, da so našli trupli moškega in ženske srednjih let. Prav tako neuradne informacije govorijo o sumu umora in samomora.