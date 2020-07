Grozljivka v Istri: gole otroke snemala s telefonom in skrito kamero

Rovinjska policija je pridržala dva moška, ki sta nezakonito snemala gole otroke na tamkajšnji plaži. Že prejšnji teden so ujeli 44-letnega Nemca, ki je imel v kemiku integrirano kamero. V soboto okoli 17.30 pa je policija prejela prijavo, da je v turističnem naselju na področju Rovinja opažen moški, ki je z mobilnim telefonom snemal otroke brez oblačil. Šlo je za 46-letnega Italijana, ki so ga takoj prijeli in odpeljali na zaslišanje.



Drugi primer se je zgodil v četrtek 23. julija, ko so v istem delu turističnega naselja opazili 38-letnega Avstrijca, ki je poleg bazena snemal gole otroke s pomočjo skrite kamere v ročni uri. Opazil ga je varnostnik, ki dela v kampu in podal prijavo. Snemal je otroke, ki so se igrali in kopali v bazenu, poroča 24sata.



Policija je moškega takoj prijela in preiskala njegovo osebno lastnino. Ugotovili so, da je posedoval gole posnetke in fotografije otrok na plaži in bazenu. Pri njem so našli še tri ročne ure s skritimi kamerami in dva kemična svinčnika v katera sta bili prav tako integrirani kameri.