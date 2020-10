Grozljivka v glavnem mestu: policist ubil 37-letno ženo in sodil še sebi

V sredo zvečer se je v hrvaški prestolnici odvijala prava grozljivka. Policisti so prejeli klic in odhiteli na ulico Orešje, kjer so v enem izmed stanovanj naleteli na grozljiv prizor – krvavo žensko truplo in hudo poškodovanega moškega, ki je v času njihovega prihoda umrl.



Obe trupli so predali pristojnim organom, preiskava grozljivega dogodka še poteka. Sosedje so z grozo spremljali dogajanje, eden izmed njih pa je hrvaškim novinarjem razkril, da se je že sredi dneva iz stanovanja v prvem nadstropju slišalo kričanje.



Par se je očitno močno sporekel, končalo pa se je tragično. Storilec naj bi bil hrvaški policist, ki je življenje vzel svoji ženi. Prav tako niso znane okoliščine dogodka, poroča Jutarnji list. Neuradno naj bi se v stanovanju zgodil umor, sledil pa naj bi še samomor storilca. Več bo znano kmalu.