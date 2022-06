Grozljivka v družini: ne boste verjeli, kako brutalno je obračunal z lastnim bratom

V beograjski občini Palilula je P. N. (43) pijan vlomil v hišo svojega brata P. P. (54) in ga hudo poškodoval, navaja Blic. S kovinsko palico ga je tepel po glavi in telesu ​. Priče so policistom povedale, da je s palico najprej udarjal po oknu, nato pa so se iz hiše zaslišali udarci in kriki.

Sin napadenega je poklical policijo, ki je prišla z reševalnim vozilom, to pa je brutalno pretepenega moškega odpeljalo v bolnišnico. Moški je utrpel odprte zlome kosti.

Brat je zaradi suma storitve hude poškodbe pridržan za 48 ur.