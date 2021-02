Grozljivka v covidni bolnišnici: zagorelo na intenzivni negi, štirje mrtvi (FOTO)

Požar na jugovzhodu Ukrajine je v bolnišnici, kjer zdravijo covidne bolnike, zahteval štiri smrtne žrtve. Zagorelo je v sredo tik pred polnočjo v Zaporožju v enoti za intenzivno nego, je danes sporočila tamkajšnja policija.



Med smrtnimi žrtvami so trije covidni bolniki, ki so bili priključeni na ventilator, ter zdravstveni delavec. Dva druga bolnika sta dobila opekline ter sta se zastrupila zaradi vdihavanja dima, osem ljudi jih je odneslo brez poškodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je družinam žrtev že izrazil sožalje ter ukrajinskega ministra za zdravje Maksima Stepanova napotil na kraj dogodka.



Sožalje je vsem, ki so v požaru izgubili svoje najdražje, izrazil tudi regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge.



Požari v Ukrajini niso redki. Med drugim je januarja letos v Harkovu na vzhodu Ukrajine v požaru v domu za starejše, ki je deloval na črno, umrlo 16 oseb. Decembra 2019 so bili ognjeni zublji na kolidžu v Odesi usodni za 16 ljudi. Požar v domu za starejše na obrobju Kijeva maja 2016 je zahteval 17 smrtnih žrtev, navaja AFP.

